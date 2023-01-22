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رئيس وزراء السويد يدين حرق نسخة من القرآن الكريم

رئيس وزراء السويد يدين حرق نسخة من القرآن الكريم
22 يناير 2023 12:21

أدان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون حرق متطرف نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.

وأعرب كريسترسون عن تعاطفه مع جميع المسلمين الذين شعروا بالإساءة بسبب ما حدث في ستوكهولم".

 

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المصدر: وكالات
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