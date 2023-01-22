اتحاد وكالات أنباء "التعاون الإسلامي" يدين بشدة إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد
اتحاد وكالات أنباء "التعاون الإسلامي" يدين بشدة إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد
22 يناير 2023 11:37
أدان اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) بأشد العبارات إحراق أحد المتطرفين نسخة من القرآن الكريم أمس أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وأكد الاتحاد -في بيان أصدره اليوم- أنَّ مثل هذا العمل الذي يعد جريمة كراهية، والذي ارتكبته عناصر من اليمين المتطرف مراراً وتكراراً يستهدف المسلمين، ويهين قيمهم المقدسة، ويشكل مثالاً آخر على المستوى المقلق الذي وصلت إليه "الإسلاموفوبيا" والكراهية والتعصب وكراهية الأجانب.
ودعا الاتحاد السلطات السويدية إلى وقف هذه الاعتداءات المتكررة على مشاعر المسلمين ومقدساتهم، بما من شأنه الإسهام في تعزيز التسامح والتعايش.