مؤسسة الموانئ الكويتية: توقف الملاحة البحرية مؤقتاً بسبب تقلبات الأحوال الجوية
مؤسسة الموانئ الكويتية: توقف الملاحة البحرية مؤقتاً بسبب تقلبات الأحوال الجوية
22 يناير 2023 11:30
أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الأحد، توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتاً في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة بسبب تقلبات الأحوال الجوية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية فقد أوضحت المؤسسة في بيان لها أنها أوقفت حركة الملاحة في هذه الموانئ منذ الساعة الثامنة صباحاً إثر تدني مستوى الرؤية الأفقية وحرصاً منها على سلامة الملاحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها.