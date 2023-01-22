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قصر بكنجهام يكشف تفاصيل حفل تتويج الملك تشارلز

قصر بكنجهام يكشف تفاصيل حفل تتويج الملك تشارلز
22 يناير 2023 10:17

أعلن قصر بكنجهام، السبت، أنه سيتم الاحتفال بتتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث في مايو المقبل بمواكب تقليدية وحفل موسيقي في قلعة وندسور وحفلات في الشوارع وعروض ضوئية.

وأصبح تشارلز(74 عاما) ملكا بشكل تلقائي بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث في سبتمبر الماضي. وسيقام حفل التتويج الكبير له ولزوجته كاميلا يوم السبت الموافق السادس من مايو.

ويعد هذا التتويج الحدث الرئيسي للعائلة المالكة البريطانية خلال عام 2023 ولكن طغت عليه حتى الآن هذا العام مذكرات نجل الملك الأمير هاري التي وجه فيها اتهامات للملك وأفراد آخرين من الأسرة.
وقال قصر بكنجهام الذي نشر تفاصيل التتويج إن البريطانيين، الذين حصلوا بالفعل على إجازة مصرفية إضافية في الثامن من مايو احتفالا بهذه المناسبة، سيتمكنون من مشاهدة الاحتفالات وحفل موسيقي خاص بالإضافة إلى مشاهدة إضاءة المباني الشهيرة بأشعة الليزر وعروض بطائرات مسيرة. 

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مواكب وحفل موسيقي لتتويج تشارلز
المصدر: وكالات
قصر باكنجهام
بريطانيا
الملك تشارلز الثالث
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