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الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد

الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد
22 يناير 2023 09:17

دان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، سماح السلطات السويدية لقيام أحد المتطرفين بإحراق المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، والتي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم.
وأكد معالي الأمين العام موقف مجلس التعاون الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي ونبذ الكراهية والتطرف، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمُّل المسؤوليات لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة.

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المصدر: وكالات
مجلس التعاون الخليجي
السويد
القرآن الكريم
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