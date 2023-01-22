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روسيا تكثف قصف مناطق خارج دونباس بأوكرانيا

روسيا تكثف قصف مناطق خارج دونباس بأوكرانيا
22 يناير 2023 08:35

قال مسؤولون من منطقتي زابوريجيا وسومي الأوكرانيتين أمس السبت إن روسيا كثفت قصفها لمناطق واقعة بشرق أوكرانيا خارج خط المواجهة الرئيسي في منطقة دونباس الصناعية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن هجوماً شنته في الآونة الأخيرة جعل قواتها تحتل مواقع مميزة بشكل أكبر على طول خط جبهة زابوريجيا وهو ما وصفه مسؤولون عسكريون أوكرانيون بأنه مبالغة.

ومنذ شن أوكرانيا هجوماً مضاداً جريئاً في أواخر أغسطس، تركز القتال في دونباس التي تشمل معظم مناطق لوجانسك ودونيتسك التي تسيطر عليها روسيا جزئياً والتي تقول موسكو أنها ضمتها.
وقال مسؤولون ومحللون إن العمليات العسكرية الروسية تستهدف زيادة العبء على دفاعات أوكرانيا ومنع كييف من استعادة الأراضي.

 

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المصدر: وكالات
دونباس
أوكرانيا
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روسيا وأوكرانيا
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