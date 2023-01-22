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كبير موظفي البيت الأبيض يعتزم الاستقالة من منصبه

كبير موظفي البيت الأبيض يعتزم الاستقالة من منصبه
22 يناير 2023 08:23

يعتزم كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين ترك منصبه بعد عامين له في هذه الوظيفة المركزية والحساسة جداً حسبما أفاد عدد من وسائل الإعلام الأميركية.

وفقا لصحيفة نيويورك تايمز فإن كلاين "أسَرَّ إلى زملائه منذ انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر أنه بعد فترة مرهقة ومتواصلة إلى جانب بايدن تعود إلى حملة 2020، أصبح مستعداً للمضي قدماً".
وكلاين أحد أقرب المتعاونين مع الرئيس وقد يترك منصبه بعد الخطاب السنوي لجو بايدن حول حال الاتحاد والمقرر في 7 فبراير، استناداً إلى الصحيفة.

وسيتنحى كلاين عن منصبه في وقت حساس للولاية الرئاسية. فقد يعلن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة والبالغ من العمر 80 عاماً في الأسابيع المقبلة ترشحه رسمياً للرئاسة عام 2024 بينما سبق لمنافسه الجمهوري الكبير دونالد ترامب 76 عاماً أن أعلن عزمه على خوض السباق.

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المصدر: وكالات
جو بايدن
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