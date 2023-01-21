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رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية

رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
22 يناير 2023 02:08

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى فخامة علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون بوفاة مايكل موسى أذامو وزير الخارجية الغابوني.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، برقية تعزية مماثلة إلى فخامة علي بونغو رئيس جمهورية الغابون.

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