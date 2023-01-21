الأحد 22 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات حول عرقلة الصادرات الغذائية

موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات حول عرقلة الصادرات الغذائية
22 يناير 2023 01:31

برلين (وكالات)

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تأسف لتردد الغرب في إرسال الدبابات
تحويل وجهة طائرة أقلعت من موسكو إثر بلاغ

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإنهاء المعوقات المستمرة للصادرات الغذائية من بلاده عبر البحر. 
وفي كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام المؤتمر الدولي لوزراء الزراعة في العاصمة الألمانية برلين، قال زيلينسكي أمس، إن هناك أكثر من 100 سفينة محملة بمواد غذائية مصطفة بالقرب من مضيق البوسفور، مشيراً إلى أن هذه السفن عالقة منذ أسابيع لأن ممثلي روسيا يمنعون عمليات التفتيش المنصوص عليها. وأضاف زيلينسكي هذا يعني ارتفاع الأسعار بالنسبة لأوروبا، ويعني بالنسبة لآسيا تنامي خطر عدم الاستقرار الاجتماعي، وبالنسبة لدول في أفريقيا، موائد طعام خاوية أمام آلاف العائلات.  وأكد الرئيس الأوكراني، أن بلاده عازمة على الاستمرار في توفير مواد غذائية للعالم رغم الأزمة الروسية.
وتنفي روسيا في المقابل منع سفن الحبوب الأوكرانية، وقالت الخارجية الروسية في بيان صادر أمس: «هناك في الوقت الحالي 64 سفينة في الموانئ الأوكرانية وفي مناطق التفتيش، الجانب الأوكراني هو الذي يحدد ترتيب تفتيشها وليس للممثلين الروس أي تأثير على ذلك». 
 ووصفت موسكو انتظار عشرات السفن بالقرب من إسطنبول الإذن بالدخول إلى الموانئ الأوكرانية بأنه «ازدحام مصطنع» وأضافت: «واضح أن كييف تسترشد فقط بأهداف لتبيع (أكثر وأسرع)، متجاهلة في ذلك التسلسل المحدد للأعمال». 
 وكانت البحرية الروسية أغلقت الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، وذلك مع بدء الأزمة، وتوصل الجانبان بوساطة تركية وأممية في الصيف الماضي إلى اتفاق لإنهاء حصار الموانئ من أجل تقليل حدة أزمة المواد الغذائية في العالم. وبموجب الاتفاق يحق للسفن الحربية الروسية تفتيش حمولة السفن.

موسكو
كييف
فولوديمير زيلينسكي
روسيا
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن
عربي ودولي
العدل الأميركية تعثر على وثائق سرية جديدة في منزل بايدن
اليوم 08:14
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
عربي ودولي
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
اليوم 02:08
محمد بن راشد في صورة جماعية عقب زيارة المنتجع
الإمارات
محمد بن راشد: نرحب بزوّارنا بطريقة استثنائية
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©