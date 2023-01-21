موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات حول عرقلة الصادرات الغذائية

برلين (وكالات)

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإنهاء المعوقات المستمرة للصادرات الغذائية من بلاده عبر البحر.

وفي كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام المؤتمر الدولي لوزراء الزراعة في العاصمة الألمانية برلين، قال زيلينسكي أمس، إن هناك أكثر من 100 سفينة محملة بمواد غذائية مصطفة بالقرب من مضيق البوسفور، مشيراً إلى أن هذه السفن عالقة منذ أسابيع لأن ممثلي روسيا يمنعون عمليات التفتيش المنصوص عليها. وأضاف زيلينسكي هذا يعني ارتفاع الأسعار بالنسبة لأوروبا، ويعني بالنسبة لآسيا تنامي خطر عدم الاستقرار الاجتماعي، وبالنسبة لدول في أفريقيا، موائد طعام خاوية أمام آلاف العائلات. وأكد الرئيس الأوكراني، أن بلاده عازمة على الاستمرار في توفير مواد غذائية للعالم رغم الأزمة الروسية.

وتنفي روسيا في المقابل منع سفن الحبوب الأوكرانية، وقالت الخارجية الروسية في بيان صادر أمس: «هناك في الوقت الحالي 64 سفينة في الموانئ الأوكرانية وفي مناطق التفتيش، الجانب الأوكراني هو الذي يحدد ترتيب تفتيشها وليس للممثلين الروس أي تأثير على ذلك».

ووصفت موسكو انتظار عشرات السفن بالقرب من إسطنبول الإذن بالدخول إلى الموانئ الأوكرانية بأنه «ازدحام مصطنع» وأضافت: «واضح أن كييف تسترشد فقط بأهداف لتبيع (أكثر وأسرع)، متجاهلة في ذلك التسلسل المحدد للأعمال».

وكانت البحرية الروسية أغلقت الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، وذلك مع بدء الأزمة، وتوصل الجانبان بوساطة تركية وأممية في الصيف الماضي إلى اتفاق لإنهاء حصار الموانئ من أجل تقليل حدة أزمة المواد الغذائية في العالم. وبموجب الاتفاق يحق للسفن الحربية الروسية تفتيش حمولة السفن.