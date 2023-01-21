28 قتيلاً جراء انهيار جليدي في التبت

بكين (وكالات)

لقي 28 شخصاً حتفهم في انهيار جليدي في مدينة نينغتشي في منطقة التبت الجنوبية الغربية، أمس، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الرسمية.

وقالت «شينخوا»، إن عمليات الإنقاذ في مكان الحادث انتهت. وضرب انهيار جليدي مميت مدينة «نينغتشي» في منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين، الثلاثاء.

ونقلت صحيفة «غلوبال تايمز» اليومية الصينية عن السلطات المحلية، قولها إن «عدد قتلى الانهيار الجليدي في منطقة التبت وصل إلى 28 بعد العثور على 8 جثث جديدة في الموقع الجمعة»، وإنه تم العثور على 53 ناجياً، 5 منهم أصيبوا بجروح خطيرة.

والثلاثاء، قال مكتب الأمن العام في مقاطعة ميدوغ في نينغتشي، إنهم تلقوا مكالمات بشأن انهيار جليدي عند مخرج نفق على الطريق السريع الذي يربط المحافظة مع بلدة باد في «ماينلينغ» بمدينة «نينغتشي»، ما أسفر عن محاصرة أشخاص ومركبات. وأرسلت السلطات المختصة على الفور فريق إنقاذ مكوناً من 131 فرداً و28 مركبة إلى مكان الحادث خلال الليل لإغاثة الضحايا.