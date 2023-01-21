إصابة 6 جنود بانفجار في شبوة

عدن (الاتحاد)

أُصيب 6 جنود يمنيين بجروح مختلفة، أمس، جراء هجوم إرهابي عبر انفجار عبوّة ناسفة استهدفت آلية عسكرية في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.

وقال مصدر محلي في السلطة المحلية بمحافظة شبوه، إن 6 جنود من القوات اليمنية المشتركة أُصيبوا في تفجير عبوة ناسفة استهدفت عربة عسكرية في منطقة «المجازة» بمديرية «الروضة»، شرقي «عتق». وأضاف المصدر، أن العبوة انفجرت في العربة العسكرية أثناء مرافقتها لسيارات نقل الوقود، المتجهة إلى عدن جنوبي البلاد.

وأشار إلى أن اثنين من الجنود إصابتهما خطيرة، وتم نقلهما إلى محافظة حضرموت القريبة.

وتشهد محافظة شبوة تفجيرات عديدة وعمليات إرهابية يشنها عناصر من تنظيم «القاعدة» الإرهابي، استهدفت نقاطاً أمنية وعربات عسكرية، ذهب ضحيتها العشرات من الجنود.

وهذا ثاني هجوم إرهابي يستهدف القوات العسكرية والأمنية في اليمن خلال 4 أيام، حيث قتل الأربعاء الماضي القيادي العسكري العقيد عبدالرحيم المعكر مع اثنين من مرافقيه، فيما أُصيب 3 آخرون في هجوم لتنظيم «القاعدة» في مديرية «مودية» بمحافظة أبين المجاورة.