القضاء الكندي يأمر بإعادة 4 رجال من مخيمات في سوريا

مونتريال (وكالات)

أمرت المحكمة الفدرالية الكندية، الحكومة بإعادة 4 كنديين محتجزين منذ سنوات في شمال شرق سوريا.

وأتى القرار بالتزامن مع إعلان كندا موافقتها على إعادة 6 نساء كنديات و13 طفلاً معنيين في هذا الملف القانوني.

وتعد هذه العملية الأكبر لإعادة عائلات إرهابيين تنظمها البلاد على الإطلاق، وسابقة فيما يتعلق بإعادة رجال محتجزين في سوريا.

واتخذت عائلات الكنديين المحتجزين في سوريا إجراءات قانونية ضد الحكومة الكندية، لاعتبارها خصوصاً أن رفض السلطات إعادتهم ينتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات.

قالت باربرا جاكمان، محامية جاك ليتس، وهو بريطاني كندي جُردته لندن من جنسيته وأحد المعنيين الأربعة بقرار القضاء: «لقد تحدثت إلى الوالدين وهما سعيدان حقًا».

وأضافت المحامية أن «القاضي عرض جميع القضايا التي كانت تثير القلق»، مشيرة إلى أنه أمر «أوتاوا بطلب إعادة الرجال الأربعة في أقرب وقت ممكن بشكل معقول وبتزويدهم جوازات سفر بشكل عاجل».