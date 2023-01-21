الأحد 22 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

القضاء الكندي يأمر بإعادة 4 رجال من مخيمات في سوريا

القضاء الكندي يأمر بإعادة 4 رجال من مخيمات في سوريا
22 يناير 2023 01:31

مونتريال (وكالات)

أخبار ذات صلة
إصابة 6 جنود بانفجار في شبوة
طائرات مسيَّرة تستهدف قاعدة عسكرية أميركية في سوريا

أمرت المحكمة الفدرالية الكندية، الحكومة بإعادة 4 كنديين محتجزين منذ سنوات في شمال شرق سوريا.
وأتى القرار بالتزامن مع إعلان كندا موافقتها على إعادة 6 نساء كنديات و13 طفلاً معنيين في هذا الملف القانوني.
وتعد هذه العملية الأكبر لإعادة عائلات إرهابيين تنظمها البلاد على الإطلاق، وسابقة فيما يتعلق بإعادة رجال محتجزين في سوريا.
واتخذت عائلات الكنديين المحتجزين في سوريا إجراءات قانونية ضد الحكومة الكندية، لاعتبارها خصوصاً أن رفض السلطات إعادتهم ينتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
قالت باربرا جاكمان، محامية جاك ليتس، وهو بريطاني كندي جُردته لندن من جنسيته وأحد المعنيين الأربعة بقرار القضاء: «لقد تحدثت إلى الوالدين وهما سعيدان حقًا».
وأضافت المحامية أن «القاضي عرض جميع القضايا التي كانت تثير القلق»، مشيرة إلى أنه أمر «أوتاوا بطلب إعادة الرجال الأربعة في أقرب وقت ممكن بشكل معقول وبتزويدهم جوازات سفر بشكل عاجل».

 

كندا
سوريا
مخيمات اللاجئين
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن
عربي ودولي
العدل الأميركية تعثر على وثائق سرية جديدة في منزل بايدن
اليوم 08:14
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
عربي ودولي
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
اليوم 02:08
محمد بن راشد في صورة جماعية عقب زيارة المنتجع
الإمارات
محمد بن راشد: نرحب بزوّارنا بطريقة استثنائية
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©