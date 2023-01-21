إشادة أفريقية بنموذج الإمارات في التسامح

نواكشوط (وام)

أشاد الملتقى الثالث للمؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم بالنموذج الإماراتي في التسامح والتعايش السعيد، ودعا إلى استلهامه في وضع استراتيجيات وخطط دولية لتعزيز السلم في قارة أفريقيا.

ووجه الملتقى الذي انعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير الجاري، تحت عنوان «ادخلوا في السلم كافة»، تحت رعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وبرئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى أبوظبي لتعزيز السلم، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، نداءً باسم الإسلام والأخوة الإنسانية، لإيقاف الحروب والعنف في القارة الأفريقية صوناً للدماء، واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لحل المشاكل والإشكالات والاحتكام إلى العقل والحكمة والمصلحة.

وناشد البيان الختامي للملتقى الدول الكبرى الصديقة لأفريقيا والمنظمات الدولية دعم جهود السلم والتنمية في القارة، وأوصى بإنشاء وتنظيم قوافل للسلام يقودها الأئمةُ والوجهاءُ من مختلف العرقيات والقبائل ليكونوا رسل وئام وسلام في المناطق التي تعاني الحروب الأهلية والصراعات الدموية.

وشهد الملتقى هذه السنة مشاركة رؤساء وقادة أفارقة، من بينهم الرئيس النيجيري محمد بخاري ورئيس النيجر محمد بازوم والرئيس الرواندي بول كاغامي ورئيس غينيا بيساو رئيس مجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية السيد إمبالو سيسكو عمر، وبحضور عدد كبير من ممثلي الحكومات وأبرز قادة الشأن الديني وكبار العلماء والقيادات الشبابية في القارة.

وأجمع الرؤساء المشاركون، في كلماتهم الافتتاحية، على تثمين تلك المبادرة ومؤازرتهم للمؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم في كل ما يطلقه من مبادرات لتفعيل وتنزيل استراتيجيات الحوار والمصالحات، وتغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة، واستعادة الطمأنينة والعافية في ربوع القارة، حيث وصف رئيس النيجر محمد بازوم الملتقى الأفريقي في كلمته بأنه قد أصبح بحق بمثابة «دافوس للتسامح والسلام» في إفريقيا.

وفي كلمته التأطيرية للملتقى، رحّب معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، بضيوف الملتقى، وأبلغهم تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لإخوته الرؤساء الأفارقة ولكافة المشاركين، واهتمامه البالغ بالسلام في أفريقيا والعالم أجمع، مؤكداً أن السلم هو الخيار الوحيد لمستقبل العالم، وأن البشرية جمعاء مدعوة اليوم للدخول في السلم كافة فالصراع على البقاء والحروب والنزاعات تؤدي إلى الفناء، وخسائر في الأرواح والمقدرات، داعياً إلى «عدم اليأس من روح الله» في حلول السلام.

وأكد أن حضور منتدى أبوظبي للسلم في صيغة أخرى هي المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم، تجسيد لرؤية الإمارات في بذل السلام للعالم.

وكان حفل افتتاح الملتقى الثالث للمؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم شهد فعالية تسليم النسخة الأولى من «جائزة تعزيز السلم في أفريقيا» لفخامة السيد محمد بخاري رئيس نيجيريا، سلمها له كل من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ومعالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه.