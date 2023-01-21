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مصر تدعو الأطراف الليبية لاستئناف «المسار الدستوري» في القاهرة

مصر تدعو الأطراف الليبية لاستئناف «المسار الدستوري» في القاهرة
22 يناير 2023 01:31

حسن الورفلي (بنغازي)

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وجهت مصر دعوة رسمية إلى لجنة المسار الدستوري التابعة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، وذلك لعقد اجتماع في القاهرة يناقش البنود التي تعد محل خلاف بين المجلسين، خلال الفترة المقبلة، تمهيداً للتوافق على الإطار الدستوري وقوانين الانتخابات اللازمة لإنجاز العملية الانتخابية، وذلك بحسب ما أكده مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد».
وأشار المصدر إلى أن البعثة الأممية لدى ليبيا سترعى الاجتماعات المقبلة للجنة المسار الدستوري الليبي وتقديم المساعدة الفنية لهم، كي يتمكن مجلسا النواب والأعلى للدولة من حسم الخلافات، وتحقيق التوافق حول الوثيقة الدستورية، والدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد. ورجح المصدر استضافة القاهرة لاجتماع جديد بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وذلك لبناء الثقة بينهما عقب «الاستقطاب الإعلامي» والانتقادات التي وجهها رئيس مجلس النواب، خلال جلسة البرلمان الأخيرة في مدينة بنغازي، مشيراً إلى أن الجانب المصري يتخوف من عودة الانقسام السياسي بين المكونات الليبية.

مصر
ليبيا
القاهرة
مجلس النواب الليبي
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