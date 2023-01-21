«الشعبة الإماراتية»: المنطقة الأكثر تأثراً بقضايا الأمن الغذائي

القاهرة (الاتحاد)

شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات اللجان الدائمة الأربع التابعة البرلمان العربي، وذلك في إطار التحضير لجلسته العامة الثالثة المقررة اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وضم وفد الشعبة في عضويته كلاً من: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وقال محمد أحمد اليماحي، إن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، استعرضت التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، كما بحثت اللجنة موضوع إعداد رؤية أو استراتيجية للأمن الغذائي العربي.

وأشار اليماحي، إلى أن المنطقة العربية من أكثر المناطق تأثراً في العالم بقضايا الأمن الغذائي، خاصة بعد جائحة «كورونا»، والأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم.