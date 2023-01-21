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«اليونيسيف»: 8.5 مليون طفل سوداني بحاجة لمساعدات إنسانية

«اليونيسيف»: 8.5 مليون طفل سوداني بحاجة لمساعدات إنسانية
22 يناير 2023 01:31

الخرطوم (الاتحاد)

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، أن 8.5 مليون طفل في حاجة إلى مساعدات إنسانية من إجمالي 15.6 مليون في السودان.
وأكدت «اليونيسيف» في تقرير نشر أمس، أن أستمرار تدهور الخدمات الاجتماعية الأساسية في السودان أدى إلى أزمات إنسانية خلفت أكثر من 8.5 مليون طفل في حاجة إلى مساعدات إنسانية.
وأضاف التقرير، أن استمرار العنف الطائفي والصراعات الإقليمية والأخطار الناجمة عن المناخ وتفشي الأوبئة الرئيسية تؤثر على حياة الأطفال ورفاههم في السودان، مشيراً إلى أن قيمة المساعدات الإنسانية المطلوبة تقدر بنحو 584.6 مليون دولار أميركي، لتقديمها للخدمات الأساسية المنقذة للحياة كالتعليم والصحة والتغذية والمياه.

الأمم المتحدة
اليونيسيف
السودان
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