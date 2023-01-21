تحرير 62 امرأة و4 أطفال مختطفين في بوركينا فاسو

واغادوغو (وكالات)

حرّر الجيش في بوركينا فاسو 62 امرأة، و4 أطفال رضّع بعد أكثر من أسبوع على خطفهم في شمال البلاد على يد إرهابيين، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي ومصادر أمنية. وعرض التلفزيون الوطني صوراً للنساء اللائي حررن أمس الأول، ونُقلن إلى واغادوغو، وأشار إلى أن ذلك تم إثر عملية للقوات المسلحة، دون مزيد من التفاصيل.

وخُطفت النساء وأطفالهن يومي الخميس والجمعة قرب أربيندا في شمال البلاد بعدما غادروا قريتهم بحثا عن غذاء.

وبحسب مصادر أمنية، تم العثور عليهم في توغوري على بعد 200 كيلومتر جنوب مكان اختطافهن، قبل أن يتم نقلهم إلى العاصمة حيث استقبلهم مسؤولون من الجيش. وقال أحد المصادر الأمنية، إن «استجوابهن سيمكن من معرفة المزيد عن خاطفيهم واحتجازهم».

وتقع أربيندا في شمال بوركينا فاسو، وهي منطقة تخضع لحصار جماعات إرهابية.