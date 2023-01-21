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مقتل عشرات الإرهابيين في الصومال

آثار ضربة جوية أميركية في الصومال (أرشيفية)
22 يناير 2023 00:11

قالت القيادة الأميركية في أفريقيا في بيان إن ضربة عسكرية أميركية أدت إلى مقتل نحو 30 من مسلحي حركة الشباب الإرهابية بالقرب من بلدة "جلعد" الواقعة في وسط الصومال والتي شهدت قتالا عنيفا بين الجيش الصومالي والمتشددين.

وأضاف البيان أن العملية، التي وصفها الجيش الأميركي بأنها "ضربة منظمة للدفاع عن النفس"، نُفذت الجمعة على بعد نحو 260 كيلومترا شمالي العاصمة مقديشو حيث تعرضت القوات الوطنية الصومالية لهجوم من إرهابيي الحركة المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقالت القيادة الأميركية في أفريقيا إنه لم يصب أو يُقتل مدنيون في الضربة.

وأضافت أن ثلاث سيارات دمرت.

واقتحم عناصر حركة الشباب المتطرفة قاعدة عسكرية صومالية في "جلعد"، الجمعة، وقتلوا سبعة جنود على الأقل، وفقا لما ذكرته الحكومة الصومالية. وفجَّر الإرهابيون سيارات ملغومة وأطلقوا نيران أسلحتهم لكن تم صدهم في نهاية المطاف.

وقالت وزارة الإعلام الصومالية، في بيان، إن القوات الصومالية قتلت 100 من المهاجمين ودمرت خمس شاحنات صغيرة مثبت عليها مدافع.

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المصدر: رويترز
الصومال
حركة الشباب
ضربة جوية
الإرهاب
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