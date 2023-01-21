مصر تدين إحراق المصحف الشريف في السويد

أعربت مصر، مساء اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشره المتحدث الرسمي باسمها على موقع فيسبوك، إن هذا التصرف "يستفز مشاعر مئات الملايين من المسلمين في كافة أنحاء العالم".
وحذرت مصر من "مخاطر انتشار هذه الأعمال التي تسيء إلى الأديان وتؤجج خطاب الكراهية والعنف"، داعيةً إلى "إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، ومنع الإساءة لجميع الآديان ومقدساتها من خلال مثل تلك الممارسات المتطرفة التي تتنافى مع قيم احترام الآخر وحرية المعتقد وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية".
تأتي هذه الإدانة في أعقاب حرق راسموس بالودان، زعيم حزب "الخط المتشدد" اليميني المتطرف في الدنمارك، نسخة من المصحف الشريف اليوم السبت أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية.