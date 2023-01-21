مظاهرات في فرنسا احتجاجا على تعديل نظام التقاعد

جان لوك ميلانشون زعيم حزب "فرنسا الأبية" يشارك في المظاهرة
21 يناير 2023 23:34
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، رغم البرد، للاحتجاج على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لتعديل نظام التقاعد.
دعا لمظاهرة اليوم منظمات شبابية وحزب "فرنسا الأبية" اليساري.
وسار موكب على رأسه شباب وشابات، ويضم أشخاصاً من كل الأعمار، بين ساحتي "الباستيل" و"الأمة" من دون وقوع حوادث، ورددوا شعارات مثل "مقاومة!"، و"نحن هنا حتى لو أن ماكرون لا يريد ذلك". وسيُعرض مشروع قانون تعديل نظام التقاعد، الاثنين على مجلس الوزراء.
ولم تشهد التظاهرة حشوداً بقدر تظاهرة الخميس التي تراوح عدد المشاركين فيها بين مليون ومليوني متظاهر في كل أنحاء فرنسا، وفقاً لتقديرات الشرطة والاتحاد العام للعمل.
وقدّر المنظمون بأنّ عدد المشاركين، اليوم السبت، بلغ حوالي 150 ألفاً، في حين أفادت مصادر أخرى بأرقام متدنية إلى حد بعيد، وقدّر مصدر في الشرطة عدد المشاركين بـ 12 ألفاً، وتحدثت مجموعة من وسائل الإعلام عن 14 ألفاً.
وألقى زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، الذي شارك في المظاهرة، كلمة أمام المحتجين.
ويواجه المشروع الإصلاحي، وفي مقدمه بند رفع سنّ التقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا، اعتراضًا من جبهة نقابية موحّدة، بالإضافة إلى نقمة كبيرة لدى الرأي العام، وفق الاستطلاعات.
يأتي هذا الاختبار السياسي لماكرون فيما يعاني الفرنسيون تضخماً بلغ معدّله 5,2 بالمئة في العام 2022.
واختارت الحكومة الفرنسية أن تمدد سنوات العمل لمواجهة شيخوخة السكان والتدهور المالي لصناديق التقاعد.