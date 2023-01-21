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إقالة قائد الجيش في البرازيل إثر هجوم محتجين على الرئاسة

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
21 يناير 2023 23:24

أقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، قائد الجيش خوليو سيزار دي أرودا في أعقاب أعمال شغب شارك فيها في وقت سابق من هذا الشهر أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

كان أرودا قد تولى المنصب في 30 ديسمبر الماضي، قبل يومين من انتهاء ولاية بولسونارو، وأيّدت إدارة لولا تعيينه في مطلع يناير.

واقتحم محتجون من اليمين القصر الرئاسي في العاصمة برازيليا والمحكمة العليا والبرلمان احتجاجا على فوز لولا داسيلفا.

وينفى الرئيس السابق بولسونارو، الموجود حاليا في الولايات المتحدة، أي صلة له بالهجمات.

كان لولا دا سيلفا قال، الأسبوع الماضي، إن أشخاصا من داخل القصر الرئاسي كانوا متواطئين مع المحتجين الذين اقتحموه، مستدلا على ذلك بعدم كسر أي باب من الأبواب.

وتوعد الرئيس البرازيلي بمحاسبة المتواطئين مع المهاجمين.

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المصدر: وكالات
البرازيل
أعمال شغب
اليمين المتطرف
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