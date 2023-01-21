تحويل وجهة طائرة أقلعت من موسكو إثر بلاغ

قالت الشرطة الهندية، إنه تم تحويل وجهة طائرة تقوم برحلة جوية متجهة من موسكو إلى ولاية جوا الهندية وعلى متنها 240 راكبا إلى أوزبكستان اليوم السبت، بعد أن تلقت السلطات في مطار دابوليم في الولاية رسالة بريد إلكتروني، زعمت وجود قنبلة على متن الطائرة.
وهذا هو الحادث الثاني من نوعه على طريق موسكو-جوا الذي يشمل نفس شركة الطيران في أقل من أسبوعين، بحسب وكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية.
كان من المقرر أن تهبط الطائرة، التي تشغلها شركة الطيران الروسية «أزور»، في مطار دابوليم في جنوب جوا، حسبما قال مسؤول كبير في الشرطة لوكالة الأنباء.
أضاف المسؤول «تم تحويل الرحلة إلى أوزبكستان بعد تلقي مكتب مدير مطار دابوليم رسالة بالبريد الإلكتروني».
وأوضح المصدر نفسه «زعمت الرسالة أن قنبلة زرعت على متن الطائرة. وتم تحويل الرحلة قبل دخولها المجال الجوي الهندي. وهبطت في مطار في أوزبكستان».