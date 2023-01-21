تنديد عربي ودولي بحرق المصحف الشريف في السويد

الشرطة تطوق المظاهرة أمام السفارة التركية في ستوكهولم
21 يناير 2023 22:41
نددت العديد من الدول العربية والعالم الإسلامي بحرق نسخة من المصحف الشريف خلال مظاهرة لليمين المتطرف في العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم السبت.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، «لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم».
وأكدت الوزارة، بجسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، على «موقف المملكة الثابت الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف».
وعبر وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح عن إدانته واستنكاره الشديدين بحرق نسخة من المصحف الشريف.
ودعا الوزير، في تصريح له أوردته وكالة أنباء الكويت الرسمية (كونا)، «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها، والعمل على عدم الربط بين السياسة والدين ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب، ومنع أي شكل من أشكال الإساءة لكافة الأديان السماوية».
في الأردن، دانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حرق المصحف الشريف. ورفضت الوزارة، في بيان أصدرته ونقلته وكالة «بترا» الرسمية للأنباء، هذا الفعل معتبرة أنه «بمثابة جريمة وإهانة للشعور الديني لكل مسلم على وجه الأرض» واعتداء على الكتاب المقدس، مضيفة أنه «من شأن هذا الجرم الشنيع تأجيج مشاعر الغضب والكراهية بين شعوب العالم وعرقلة مسيرة التعايش الديني بين الناس».
وأكد الأردن أنه «يتوجب على الدول احترام الأديان وعدم السماح للعابثين باستهداف الرموز الدينية المقدسة وخصوصا القرآن الكريم، كتاب الله لما له من خصوصية وقدسية عند جميع المسلمين».
بدورها، قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان «نندد بأشد العبارات بهذا الهجوم الدنيء على كتابنا المقدس.. السماح بهذا العمل المعادي للإسلام، والذي يستهدف المسلمين ويهين قيمنا المقدسة تحت غطاء حرية التعبير، أمر غير مقبول على الإطلاق».
صدرت هذه الإدانات بعد أن أحرق راسموس بالودان زعيم حزب «هارد لاين» اليميني المتطرف الدنمركي المعادي للإسلام، نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم.
وحثت وزارة الخارجية التركية السويد على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجناة ودعت جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة ضد معاداة الإسلام. وسبق أن نظم بالودان، الذي يحمل الجنسية السويدية أيضاً، عدداً من المظاهرات أحرق خلالها نسخاً من المصحف الشريف.