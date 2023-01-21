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دعوات لابتكار حلول عملية من أجل مكافحة الجوع

جيم أوزديمير وزير الزراعة الألماني
21 يناير 2023 20:12

أكد مؤتمر دولي، حضره العديد من وزراء الزراعة، اليوم السبت، على ضرورة السعي من أجل مكافحة الجوع في العالم بشكل أقوى.

وقال جيم أوزديمير وزير الزراعة الألماني، خلال المؤتمر، إن هناك حاجة إلى حلول عملية ومزيد من الدعم، خاصة بالنسبة لصغار المزارعين.

ويستضيف المؤتمر، المنعقد في العاصمة الألمانية في برلين، ممثلين حكوميين من 64 دولة.

وبحث المؤتمر سبل تحقيق الهدف المتفق عليه عالمياً للقضاء على الجوع بحلول 2030.

نص البيان الختامي للمؤتمر على أسلوب الإنتاج المستدام. وأكد أوزديمير أن الزراعة لا يمكن أن تساهم بنجاح في الأمن الغذائي إلا إذا حافظت أيضا على كوكب الأرض.

وقال إن بلدان الجنوب من حقها أيضاً أن تتمتع بنظم بيئية صحية.

وأوضح وزير الزراعة الألماني أن نقل المعرفة يعد أمرا حاسما للمزارعين في أفريقيا، ويجب أيضاً تقليل الخسائر الغذائية المرتفعة.

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المصدر: د ب أ
ألمانيا
الزراعة
مكافحة الجوع
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