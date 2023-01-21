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الهند تطرح نوعاً جديداً من لقاحات «كوفيد»

قنينة رذاذ أنفي
21 يناير 2023 19:38

تعتزم شركة «بهارات بيوتيك» الهندية لتصنيع اللقاحات طرح لقاح مضاد لـ«كوفيد- 19» يعطى عن عن طريق الأنف يوم 26 يناير الجاري، حسبما قال رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة كريشنا إيلا اليوم السبت.

وهذا هو أول لقاح من هذا النوع في الهند ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19».

وفي معرض حديثه مع الطلاب في مهرجان الهند الدولي للعلوم في بوبال، أضاف إيلا «سيتم إطلاق لقاحنا الأنفي رسميا في 26 يناير، في يوم الجمهورية».

وقال إيلا أيضاً، إن اللقاح المحلي لمرض الجلد العقدي في الماشية، وهو مرض جلدي فيروسي معد خطير يصيب الأبقار، من المرجح أن يتم إطلاقه الشهر المقبل، بحسب ما نقلته عنه وكالة «برس تراست أوف إنديا» للأنباء.

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المصدر: د ب أ
الهند
لقاح كورونا
كوفيد-19
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