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روسيا تجري استعدادات تحسبا لهجوم على موسكو

صواريخ مضادة للطائرات فوق مبنى في موسكو
21 يناير 2023 19:26

أعلنت روسيا، اليوم السبت، أنها نشرت بطاريات صواريخ مضادة للطائرات من طراز "اس-300" في مقاطعة موسكو وضواحيها تحسبا لأي هجوم جوي محتمل.

وقالت وزارة الدفاع إنها أجرت تدريبات دفاعية جوية في منطقة موسكو، لحماية بنيتها التحتية الحيوية في حال وقوع "هجمات جوية"، على خلفية الأزمة في أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان "نُظّمت تدريبات في منطقة موسكو، مع أفراد لواء الدفاع الجوي التابع للمنطقة العسكرية الغربية، بهدف صد الهجمات الجوية ضد البنية التحتية العسكرية والصناعية والإدارية المهمة".

وأكدت الوزارة أنه تم تدريب الجنود الروس المشاركين في المناورات على استخدام "صواريخ اس-300 المضادة للطائرات".

وأشارت إلى أنّ "أكثر من 150 جندياً وأكثر من 30 قطعة أسلحة، ومعدات عسكرية وخاصة شاركوا" في التدريبات.

ولم تحدد وزارة الدفاع الروسية موعد إجراء التدريبات.

ورفض دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أمس الجمعة، الإجابة على سؤال بشأن ما إذا كانت روسيا تخشى أن تكون موسكو مستهدفة، وأحال السؤال إلى وزارة الدفاع.

شهدت روسيا في الأشهر الأخيرة هجمات عدة نُسبت إلى أوكرانيا، سواء كانت أعمالا تخريبية أو ضربات بمسيّرات ونيران مدفعية على مناطق حدودية.

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المصدر: وكالات
موسكو
نظام دفاع جوي
صواريخ مضادة للطائرات
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