تركيا تحتج على حرق المصحف خلال مظاهرة في السويد

احتجت تركيا على السلطات السويدية بسبب السماح بتنظيم مظاهرة لليمين المتطرف تشمل حرق المصحف الشريف اليوم السبت في العاصمة ستوكهولم. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للصحفيين "مُنح هذا التصريح لذلك الشخص، على الرغم من كل تحذيراتنا". وأضاف أن الاحتجاج لا يمكن تصنيفه على أنه حرية تعبير.
وفي وقت سابق اليوم السبت، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن زيارة كان من المقرر أن يقوم بها نظيره السويدي لأنقرة أواخر الأسبوع قد ألغيت بعد أن منحت السلطات السويدية الإذن باحتجاجات في ستوكهولم. كان مقررا أن يقوم وزير الدفاع السويدي بال جونسون بزيارة إلى أنقرة يوم 27 يناير الجاري لبحث موافقة تركيا على طلب انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي.