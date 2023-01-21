الأحد 22 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تعلن السيطرة على مناطق في أوكرانيا

محطة زابوريجيا النووية
21 يناير 2023 17:34

أعلن الجيش الروسي، اليوم السبت، أنه نفذ «عمليات هجومية» في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا سمحت له بالسيطرة على «مواقع مؤاتية».

وقالت مصادر، إن الجانبين حشداً قوات هائلة في منطقة زابوريجيا. ويحدث القتال بالمدفعية واشتباكات أصغر، ولكن حتى الآن لا يوجد هجوم كبير.

توجد في المنطقة محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.

وظل طاقم أوكراني في المحطة منذ سيطرة القوات الروسية عليها في مارس الماضي.

وتكرر تعرض المحطة، وهي أكبر محطات الطاقة النووية في أوروبا، للقصف. ويتبادل الطرفان الاتهامات في المسؤولية عنه.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا: الوضع يتدهور في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
موسكو تعلن «تغييرات هيكلية» بالجيش الروسي
المصدر: وكالات
محطة زابوريجيا النووية
زابوريجيا
الجيش الروسي
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن
عربي ودولي
العدل الأميركية تعثر على وثائق سرية جديدة في منزل بايدن
اليوم 08:14
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
عربي ودولي
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
اليوم 02:08
محمد بن راشد في صورة جماعية عقب زيارة المنتجع
الإمارات
محمد بن راشد: نرحب بزوّارنا بطريقة استثنائية
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©