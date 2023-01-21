لهذا السبب.. الصين تستبعد حدوث تفشٍ كبير لـ«كوفيد»
آلاف الصينيين في محطة قطارات للسفر إلى عائلاتهم في القرى
21 يناير 2023 16:57
قال خبير حكومي بارز في الصين، اليوم السبت، إن احتمال حدوث تفش جديد واسع النطاق لفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة ضئيل للغاية، نظراً لأن 80 بالمئة من السكان أصيبوا بالفيروس بالفعل.
وأفاد وو تشون يو، كبير خبراء الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عبر منصة «ويبو» للتواصل الاجتماعي بأن حركة التنقل الضخمة خلال فترة عطلة السنة القمرية الجديدة الحالية يحتمل أن تعمل على انتشار الوباء، مما يفاقم العدوى في بعض المناطق، ولكن ليس من المرجح حدوث موجة جديدة من «كوفيد-19» على المدى القريب.
ويسافر مئات الملايين من الصينيين في أنحاء البلاد في عطلة لم الشمل مع العائلة بعد تخفيف قيود مكافحة كورونا التي تسببت في تعليق مثل هذه التجمعات مما أثار مخاوف من ظهور بؤر لتفشي المرض مجدداً.
وقال مسؤول في لجنة الصحة الوطنية، يوم الخميس، إن الصين تجاوزت ذروة الإصابات بـ«كوفيد» في عيادات علاج الحمى وغرف الطوارئ ووحدات الحالات الحرجة.
وتوفي ما يقرب من 60 ألف شخص بسبب «كوفيد» في المستشفيات خلال ما يقرب من شهر واحد حتى 12 يناير الجاري بعد إلغاء الصين سياسة «صفر كوفيد»، وفقاً لبيانات حكومية.