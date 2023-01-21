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إزالة شظايا حوض أسماك في فندق ببرلين بعد وقوع حادث

إزالة شظايا حوض أسماك في فندق ببرلين بعد وقوع حادث
21 يناير 2023 15:29

بعد خمسة أسابيع من انفجار حوض مائي كبير بأحد فنادق العاصمة الألمانية برلين، تمت إزالة حوالي نصف شظايا الأكريليك من بهو الفندق، حسبما أعلن مالك المبنى اليوم السبت، بينما تتواصل التحقيقات لمعرفة سبب الحادث.

وقال فابيان هيلبوش، المتحدث باسم مالك المبنى: "لدينا حتى الآن حوالي 50% من شظايا الأكريليك، الشظايا الأصغر حجما". وانفجر حوض الأسماك الضخم الذي كان يحوي 1500 سمكة في ردهة فندق بالقرب من ميدان ألكسندر في برلين فجأة يوم 16 ديسمبر الماضي. وأدى الانفجار إلى تدفق مليون لتر من الماء من الخزان الزجاجي الأكريليكي المدمر إلى الفندق، وإلى الشارع خارجه.

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وأصيب شخصان بجروح طفيفة. ونفقت جميع الأسماك التي كانت في الحوض، تقريبا. وتسبب الحادث فى أضرار جسيمة أثرت على العديد من المحلات التجارية في الجزء الذي انفجر فيه الحوض في المبنى. وفي الوقت نفسه، لا تزال العديد من شظايا الأكريليك الكبيرة ملقاة في مكان سقوطها بينما يواصل المحققون البحث في سبب الحادث.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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