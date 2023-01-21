ألمانيا تسعى لتحسين المساعدة لمرضى كوفيد طويل الأمد

يعتزم وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ تحسين الدعم المتاح للأشخاص الذين يعانون مما يعرف باسم "لونج كوفيد"، أو التداعيات طويلة الأمد للإصابة بكورونا. وقال لاوترباخ في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت إنه يريد الاستثمار في الأبحاث وتزويد المرضى بمزيد من المعلومات.

وتعتزم وزارة الصحة إطلاق خط ساخن كنقطة اتصال للأشخاص الذين يرغبون في معرفة المزيد عن "لونج كوفيد"، والذي سيوفر أيضا معلومات حول التشخيص والأساليب العلاجية الجديدة.

وقال لاوترباخ إن الوزارة تعتزم استثمار 100 مليون يورو في البحث بشأن كيفية تقديم أفضل رعاية للأشخاص الذين يعانون من "لونج كوفيد"، وقال: "السؤال المهم، على سبيل المثال، هو أي شكل من أشكال إعادة التأهيل سيكون مجديا. إعادة التأهيل الخاطئة يمكن أن تؤدي إلى ضعف إضافي".

وتحدثت قناة "إيه آر دي" الألمانية التلفزيونية عن الاستثمار المقرر للوزارة أول أمس الخميس. ولم يكشف لاوترباخ بعد عن توقيت تنفيذ الاستثمار. ذكرت "إيه آر دي" إنه من غير الواضح أيضا ما إذا كان سيحصل على التمويل اللازم من الميزانية. كما أشار لاوترباخ إلى أن الآثار الطويلة الأمد لكورونا يمكن أن يكون لها أيضا عواقب على المجتمع ككل.