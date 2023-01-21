علماء يحذرون من خطر انهيار أجزاء من وادٍ بألمانيا

حذر علماء جيولوجيا ألمان من خطر متزايد بحدوث انهيارات أرضية في أجزاء من وادي آر، وهو المنطقة التي دمرتها فيضانات في عام 2021 ،غربي ألمانيا.

وشهد وادي آر فيضانات كارثية صيف عام 2021 في أعقاب هطول أمطار غزيرة، ما أودى بحياة 134 شخصا. وبدأ فيضان مفاجئ في الروافد العليا لنهر آر ووصل إلى مصب نهر الراين بعد ساعات، مما تسبب في تدمير حوالي 9000 مبنى، بالإضافة إلى طرق وجسور.

ويستخدم علماء الجيولوجيا بجامعة ماينتس الآن صورا جوية تم التقاطها بطائرات مسيرة متخصصة بغرض رسم خرائط للموقع وإنشاء نماذج تضاريس رقمية أفضل لوادي آر.

وقال الجيولوجي فريدر إنتسمان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنهم يسعون إلى تحديد الأماكن التي يمكن أن يكون هناك خطر حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية بها حال فاض النهر مرة أخرى في المستقبل، مما قد ينقذ الأرواح.

وأشار إنتسمان إلى أن مخاطر الانهيارات الأرضية تتزايد في المنطقة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تزايد أعمال البناء والتغير المناخي، موضحا أن التقلبات الكبيرة في درجات الحرارة والرطوبة نتيجة لتغير المناخ قد تؤدي إلى تحريك المزيد من الصخور على المنحدرات، وربما تؤدي إلى تحركات كبيرة لها.