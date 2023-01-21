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حوادث مرورية جنوب ألمانيا بسبب سقوط الثلوج

حوادث مرورية جنوب ألمانيا بسبب سقوط الثلوج
21 يناير 2023 13:23

أشارت الشرطة الألمانية إلى وقوع العديد من الحوادث المرورية بسبب الجليد وتساقط الثلوج في أجزاء من جنوب ألمانيا. وبحسب بيانات الشرطة صباح اليوم السبت، انزلقت شاحنات على الطرق، مما تسبب في غلق عدد منها، وتعطلت سيارات مما أدى إلى أضرار بالممتلكات على الطرق الجليدية.

وأسفرت الحوادث عن حالات إصابات قليلة وطفيفة. وشهدت ولاية بافاريا تسع حوادث على الطريق المؤدية إلى ميونخ مساء أمس الجمعة، مما أسفر عن ستة إصابات طفيفة. وسجلت الشرطة في بافاريا العليا والسفلى وشفابن ما يقرب من 100 حادث بسبب الطقس منذ مساء أمس.

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كما وقعت حوادث مرور في بعض المناطق بولايات هيسن وراينلاند-بفالتس وزارلاند. وأحصت الشرطة في فورمز تسعة حوادث بسبب تساقط الثلوج. وفي جنوب ولاية هيسن، أصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة. وسجلت الشرطة في دار مشتات 20 حادثة، معظمها ناجمة عن انزلاق مركبات على الطرق الجليدية. وشهدت ولاية زارلاند أكثر من 90 حادثا منذ ظهر أمس، وأصيب ثمانية أشخاص بجروح طفيفة.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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