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وفاة وزير خارجية الجابون متأثرا بنوبة قلبية

وفاة وزير خارجية الجابون متأثرا بنوبة قلبية
21 يناير 2023 11:27

توفي وزير خارجية الجابون موسى أدامو الجمعة عن 62 عاما إثر إصابته بنوبة قلبية قبل اجتماع لمجلس الوزراء، حسبما أعلنت الحكومة في بيان مقتضب. ونعى الرئيس علي بونجو في تغريدة على تويتر أدامو ووصفه بـ"الدبلوماسي العظيم ورجل الدولة الحقيقي" ،معتبرا الوفاة "خسارة كبيرة للجابون".

وفق ما أوردته قناة فرانس24 اليوم السبت. وشغل أدامو في 2000 منصب رئيس مكتب بونجو وزير الدفاع في حينه، وحينما انتخب بونجو رئيسا بعد وفاة والده عمر بونجو أونديمبا في 2009، عمل موسى أدامو مستشارا خاصا له. ووُلد موسى أدامو في مدينة ماكوكو شمال شرق البلاد عام 1961 وبدأ عمله كمقدم برامج في التلفزيون الوطني. وفي 2000، عُيّن رئيسا لمكتب بونجو، وزير الدفاع في ذلك الوقت. وبعد عقد من توليه منصب سفير الجابون في واشنطن حتى 2020، أصبح أولا وزيرا للدفاع ثم وزيرا للخارجية في مارس الماضي.

المصدر: د ب أ
الجابون
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