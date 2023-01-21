استمرار إضراب عمال البريد في ألمانيا

تعتزم نقابة "فيردي" العمالية الاستمرار في إضرابها في هيئة البريد الألماني "دويتشه بوست" اليوم السبت. ودعت النقابة عمال تسليم الطرود والخطابات في مختلف أنحاء ألمانيا إلى تنظيم إضراب عن العمل طوال اليوم.

وذكرت نقابة "فيردي" وهي ثاني أكبر نقابة عمالية في ألمانيا، أن نحو 15 ألف عامل من مراكز الخطابات والطرود شاركوا بالفعل في إضراب طوال يوم أمس الجمعة وأول أمس الخميس.

وأفادت هيئة البريد الألماني بأن هذا الإضراب يمكن أن يتسبب في تأخيرات في تسليم البريد لعدة أيام. وتطالب "فيردي" بزيادة بنسبة 15% في الرواتب لموظفيها البالغ عددهم 160 ألفا مع عقد لمدة عام وهو ما رفضه مجلس إدارة "دويتشه بوست" باعتباره غير واقعي. ومن المقرر أن تتواصل المفاوضات لجولة ثالثة يومي 8 و 9 فبراير. وأعلنت "دويتشه بوست" أنها ستقدم عرضا بحلول ذلك الوقت.