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فرنسا: تنظيم احتجاجات ضد إصلاح نظام المعاشات

فرنسا: تنظيم احتجاحات ضد إصلاح نظام المعاشات
21 يناير 2023 09:59

تشهد فرنسا اليوم السبت احتجاجات جديدة ضد الإصلاح المثير للجدل لنظام المعاشات بعدما أعلن حزب فرنسا الأبية اليساري وعدد من منظمات الشباب عن تنظيم مسيرات احتجاجية.

ونظرا لعدم إمكانية تمويل نظام المعاشات الحالي على المدى الطويل بسبب شيخوخة السكان، ترغب الحكومة الفرنسية بشكل تدريجي في زيادة سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما.

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وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدد السنوات التي يحتاج الموظف لدفعها في النظام من أجل الحصول على معاش كامل ستتم زيادتها بشكل أسرع، وسيتم إلغاء العديد من الأنظمة الفردية التي تقدم امتيازات لمجموعات مهنية معينة، في حين ستتم زيادة الحد الأدنى للمعاش الشهري إلى نحو 1200 يورو (1303 دولار) وسن المعاش في الوقت الحالي 62 عاما، إلا أن التقاعد يبدأ بشكل فعلي بعد ذلك في المتوسط، نظرا لأن الموظفين الذين لم يدفعوا أموالا في النظام لفترة طويلة بما يكفي للحصول على معاش كامل يضطرون إلى العمل لفترة أطول.

وأول أمس الخميس، رفض أكثر من 1.1 مليون شخص في مختلف أنحاء فرنسا خطط الحكومة الخاصة بالمعاشات في إضراب ضخم واحتجاجات جماعية. وأشارت تقارير إلى احتجاج 80 ألف شخص في باريس وحدها. 

المصدر: د ب أ
فرنسا
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