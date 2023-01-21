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الجيش الأوكراني بصدد التدرب على دبابات ألمانية في بولندا

الجيش الأوكراني بصدد التدرب على دبابات ألمانية في بولندا
21 يناير 2023 09:33

نُقل عن وزير الدفاع الأوكراني أوليسكي ريزنيكوف قوله أمس الجمعة إن القوات الأوكرانية ستتدرب على دبابات ليوبارد-2 الألمانية في بولندا وذلك على الرغم من عدم توصل الحلفاء إلى اتفاق لتزويد كييف بتلك الدبابات.
وتحدث ريزنيكوف إلى محطة صوت أميركا الناطقة باللغة الأوكرانية بعد حضور اجتماع في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، حيث لم يتخذ شركاء أوكرانيا قرارا بشأن تسليم الدبابات. ولا بد وأن توافق ألمانيا، التي تصنع دبابات ليوبارد، على نقل الدبابات لدول أخرى.
ووصف ريزنيكوف التدريب على الدبابات بأنه انجاز وعزا هذا النجاح إلى جهود بولندا.

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المصدر: رويترز
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