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عشرات القتلى جراء انهيار جليدي في الصين

عشرات القتلى جراء انهيار جليدي في الصين
21 يناير 2023 08:46

 ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أن ما لا يقل عن 28 شخصا لقوا حتفهم في انهيار جليدي في مدينة نينغتشي في منطقة التبت الجنوبية الغربية.
وقالت شينخوا إن عمليات الانقاذ في مكان الحادث انتهت.
ونقلت جلوبال تايمز عن مسؤول حكومي محلي في المنطقة الواقعة بغرب الصين قوله إنه تم العثور على 53 ناجيا، خمسة منهم أصيبوا بجروح خطيرة.
وقالت شينخوا إن الانهيار الجليدي نجم عن رياح قوية مع ارتفاع درجة حرارة الطقس ووقع في الساعة الثامنة مساء (1200 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء حيث تقطعت السبل بالناس والمركبات. 

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المصدر: رويترز
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