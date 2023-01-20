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دعوة إماراتية لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب

لانا نسيبة خلال الإحاطة بمقر البعثة في نيويورك (من المصدر)
21 يناير 2023 01:16

نيويورك (الاتحاد)

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استضافت معالي السفيرة لانا نسيبة، رئيسة البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، بالتنسيق مع الشركاء في المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، إحاطة غير رسمية في مقر بعثة الدولة بنيويورك. 
وقالت البعثة، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر: «تقدر الإمارات كثيراً عمل المديرية، وتتطلع للتنسيق الوثيق من أجل التصدي للإرهاب ومعالجة أسبابه الجذرية».
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت أنها سترأس لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن الدولي خلال العام الحالي 2023، مشيرةً إلى أنها ستعمل، خلال فترة رئاستها، على عددٍ من الأولويات، مثل مواجهة خطاب الإرهاب والتوظيف الإرهابي للتقنيات المتطورة.

لانا نسيبة
الإمارات
الأمم المتحدة
مكافحة الإرهاب
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