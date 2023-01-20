الرئيس الصربي يستبعد حرباً مع كوسوفو

دافوس (وكالات)

استبعد الرئيس الصربي الكسندر فوجيتش أن يتحول التوتر بين بلاده وكوسوفو إلى حرب، آملاً في تجاوز كافة المصاعب بهذا الصدد. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أمس، لوسائل إعلام على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي بمدينة دافوس السويسرية. وأكد أنهم سيبذلون ما بوسعهم من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة البلقان، وقال: «لا أتوقع وقوع حرب، وأتمنى أن نتمكن من تجاوز كافة المصاعب». وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، لكن بلغراد ما زالت تعتبرها جزءاً من أراضيها وتدعم أقلية صربية فيها.