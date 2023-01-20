السبت 21 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الرئيس الصربي يستبعد حرباً مع كوسوفو

الرئيس الصربي الكسندر فوجيتش
21 يناير 2023 01:15

دافوس (وكالات)

أخبار ذات صلة
فيضانات عارمة في صربيا وكوسوفو
عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس صربيا الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

استبعد الرئيس الصربي الكسندر فوجيتش أن يتحول التوتر بين بلاده وكوسوفو إلى حرب، آملاً في تجاوز كافة المصاعب بهذا الصدد. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أمس، لوسائل إعلام على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي بمدينة دافوس السويسرية. وأكد أنهم سيبذلون ما بوسعهم من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة البلقان، وقال: «لا أتوقع وقوع حرب، وأتمنى أن نتمكن من تجاوز كافة المصاعب». وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، لكن بلغراد ما زالت تعتبرها جزءاً من أراضيها وتدعم أقلية صربية فيها.

الرئيس الصربي
كوسوفو
كوسوفو وصربيا
ألكسندر فوتشيتش
صربيا
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الصيني بمناسبة رأس السنة القمرية
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الصيني بمناسبة رأس السنة القمرية
اليوم 16:26
أبوظبي.. بطل «سوبر» الأرجنتين
الرياضي
أبوظبي.. بطل «سوبر» الأرجنتين
اليوم 16:20
ديوكوفيتش يواصل المشوار
الرياضي
ديوكوفيتش يواصل المشوار
اليوم 15:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©