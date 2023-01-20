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«قمة رامشتاين».. فشل الاتفاق على منح كييف دبابات ثقيلة

«قمة رامشتاين».. فشل الاتفاق على منح كييف دبابات ثقيلة
21 يناير 2023 01:16

عواصم (وكالات) 

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أكدت ألمانيا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار خلال اجتماع الحلفاء الغربيين في رامشتاين أمس، بشأن تسليم دبابات ثقيلة لأوكرانيا.
وقال وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس إن المسألة «نوقشت» بين حلفاء أوكرانيا المجتمعين في رامشتاين في غرب ألمانيا، لكن «لم يتم اتخاذ أي قرار»، مضيفاً «لا يمكن أن نقول متى سيتم اتخاذ قرار وما سيكون عليه القرار في شأن دبابات ليوبارد». وشدد على هامش اجتماع وزراء الدفاع والقادة العسكريين من نحو 50 دولة أن «الآراء ليست متطابقة». وأكد بيستوريوس أن الانطباع السائد أن ألمانيا ترفض وحدها تسليم الدبابات لكييف هو انطباع «خاطئ».
وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،  الحلفاء المجتمعين في ألمانيا على تسريع إرسال شحنات أسلحة ثقيلة إلى بلاده لا سيما دبابات وصواريخ طويلة المدى، دعماً لكييف في معاركها الحاسمة المقبلة ضد روسيا.
وأكد زيلينسكي عبر الفيديو في افتتاح اجتماع الأطراف الداعمة لأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في جنوب غرب ألمانيا «في مقدوركم إطلاق عملية إمداد واسعة»، مضيفاً «يمكنني أن أشكركم مئات المرات على الدعم الذي سبق وقدمتموه». ورد الكرملين على الفور مؤكداً أن شحنات الدبابات لن تغير الوضع على الأرض.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف «يجب عدم المبالغة في أهمية تسليم أسلحة كهذه أو قدرتها على تغيير أي شيء، هذا لن يغير شيئاً على صعيد تقدم الجانب الروسي باتجاه تحقيق أهدافه»، متهماً الدول الغربية «بالتشبث بوهم مأساوي بقدرة أوكرانيا على تحقيق النصر على أرض المعركة».
 بدوره، دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى زيادة المساعدة العسكرية المقدمة لكييف، قائلاً «علينا أن نبذل مجهوداً أكبر إذ إن المرحلة حاسمة ومفصلية في أوكرانيا»، مشدداً على مواصلة الدعم، فيما أعلن عن مساعدات أميركية هي الأكبر منذ بداية الأزمة.
وأعلنت الولايات المتحدة عن شريحة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار تشمل خصوصاً مئات المركبات المدرّعة من أنواع مختلفة لكنّها لا تضمّ دبّابات ثقيلة من طراز أبرامز. وتشمل الشريحة الجديدة 59 مركبة مصفّحة من طراز برادلي ستُضاف إلى 50 مركبة مدرّعة خفيفة من هذا النوع كان قد تم التعهّد بها في 6 يناير، فضلاً عن 90 ناقلة جند مصفحة من طراز سترايكر «ستوفر لأوكرانيا لواءين مدرعين» حسبما قال البنتاغون في بيان. وبذلك، يصل إجمالي المساعدات العسكريّة الأميركيّة لأوكرانيا إلى 26.7 مليار دولار منذ بدء الأزمة في 24 فبراير.
إلى ذلك، يعتبر اجتماع أمس الجمعة هو الثالث في الصيغة التي تُعرف باسم «رامشتاين» منذ بداية الأزمة، ويجتمع خلاله وزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين من نحو 50 دولة.
ميدانياً، ضيّقت موسكو الخناق على مدينة باخموت الاستراتيجية في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، بعدما سيطرت على كليشيفكا. 
وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس، إن قواتها سيطرت على كليشيفكا التي تقع جنوبي باخموت، وذلك بعدما استولت في الأسبوع الماضي على سوليدار إلى الشمال الشرقي من باخموت.
في غضون ذلك، قامت السلطات الروسية بنشر منشآت خاصة بمنظومات الدفاع الجوي في موسكو وحولها، في أعقاب عدة هجمات بطائرات مسيّرة.
وتأتي عمليات النشر بعد أن تعرضت قواعد عسكرية في ساراتوف وريزان، على بعد حوالي 500 كيلومتر من العاصمة موسكو، لضربات بواسطة طائرات مسيّرة، وفقاً لمسؤولين مطلعين.

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