محتجون يقطعون طريق البرلمان اللبناني تضامناً مع نواب معتصمين

بيروت (الاتحاد)

قطع عدد من النشطاء الطريق أمام المجلس النيابي في وسط بيروت، بعد ظهر أمس، تضامناً مع النائبين ملحم خلف ونجاة عون صليبا اللذين باتا ليلتهما في المجلس النيابي للمطالبة بفتح دورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية.

وانضم عدد من النواب التغييريين والنواب المستقلين إلى النائبين خلف وصليبا، أمس، ومن بينهم النائبة بولا يعقوبيان والنائب أسامة سعد، حيث دخلوا القاعة العامة لمجلس النواب.

وقالت النائبة بولا يعقوبيان: «نطالب بأن نصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية بعد ثلاثة أشهر من الشغور»، مضيفة: «سنتناوب على المبيت في المجلس النيابي».

وينفّذ خلف وصليبا اعتصاماً مفتوحاً منذ ظهر الخميس داخل قاعة مجلس النواب اللبناني، في خطوة غير مسبوقة لحضّ البرلمان على عقد جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية، في وقت تتعمّق فيه أزمة البلاد الاقتصادية والسياسية.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر، فشل البرلمان الخميس للمرة الحادية عشرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، خصوصاً أن أي فريق سياسي لا يملك أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح.

وقالت عون، وهي أكاديمية وخبيرة بيئية، في شريط مصور من قاعة البرلمان صباح أمس: «نمنا الليلة هنا.. نعتقد أنه نهار جديد وأمل جديد» للبنان.

وأكد خلف، النقيب السابق لمحامي بيروت والحقوقي المخضرم: «نحن باقون في القاعة العامة لمجلس النواب، وندعو النواب إلى القيام بمسؤولياتهم وصولاً إلى انتخاب رئيس».