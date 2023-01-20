لبنان: دفع متأخرات الأمم المتحدة لاستعادة حق التصويت

بيروت (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، أمس، أن بيروت ستدفع متأخرات للأمم المتحدة لاستعادة حقوقها في المنظمة الدولية، بعد أن خسر لبنان الذي يعاني من أزمة مالية شديدة حق التصويت للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات بسبب عدم دفع المساهمات.

وأدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في رسالة بتاريخ 17 يناير، لبنان مع الدومينيكا وغينيا الاستوائية والجابون وجنوب السودان وفنزويلا في قائمة الدول التي خسرت التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، إن «عملية الدفع النهائية ستتم مباشرة بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة». وقال جوتيريش، في رسالته إنه يتعين على لبنان دفع ما لا يقل عن 1.8 مليون دولار لاستعادة حق التصويت.

وبموجب قواعد الأمم المتحدة، تفقد أي دولة حق التصويت في الجمعية العامة إذا تأخرت في دفع مبلغ يعادل أو يتجاوز المساهمات المستحقة عن العامين الماضيين، ما لم يظهر دليل على أن عدم القدرة على الدفع كان خارجاً عن إرادتها.