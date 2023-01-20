السبت 21 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

لبنان: دفع متأخرات الأمم المتحدة لاستعادة حق التصويت

لبنان: دفع متأخرات الأمم المتحدة لاستعادة حق التصويت
21 يناير 2023 01:15

بيروت (وكالات) 

أخبار ذات صلة
«زوارق الموت» في لبنان.. رحلة بلا عودة
دعوة إماراتية لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، أمس، أن بيروت ستدفع متأخرات للأمم المتحدة لاستعادة حقوقها في المنظمة الدولية، بعد أن خسر لبنان الذي يعاني من أزمة مالية شديدة حق التصويت للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات بسبب عدم دفع المساهمات.
وأدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في رسالة بتاريخ 17 يناير، لبنان مع الدومينيكا وغينيا الاستوائية والجابون وجنوب السودان وفنزويلا في قائمة الدول التي خسرت التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، إن «عملية الدفع النهائية ستتم مباشرة بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة».  وقال جوتيريش، في رسالته إنه يتعين على لبنان دفع ما لا يقل عن 1.8 مليون دولار لاستعادة حق التصويت.
وبموجب قواعد الأمم المتحدة، تفقد أي دولة حق التصويت في الجمعية العامة إذا تأخرت في دفع مبلغ يعادل أو يتجاوز المساهمات المستحقة عن العامين الماضيين، ما لم يظهر دليل على أن عدم القدرة على الدفع كان خارجاً عن إرادتها.

بيروت
الأمم المتحدة
وزارة الخارجية اللبنانية
لبنان
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الصيني بمناسبة رأس السنة القمرية
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الصيني بمناسبة رأس السنة القمرية
اليوم 16:26
أبوظبي.. بطل «سوبر» الأرجنتين
الرياضي
أبوظبي.. بطل «سوبر» الأرجنتين
اليوم 16:20
ديوكوفيتش يواصل المشوار
الرياضي
ديوكوفيتش يواصل المشوار
اليوم 15:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©