العراق: نسعى إلى علاقات جيدة مع الجميع

هدى جاسم (بغداد)

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن العراق يسعى إلى علاقات جيدة مع الجميع بشرط الحفاظ على استقلاليته، مشيراً إلى أن واجبه الدستوري الحفاظ على العراق ومصالحه واستقلاليته، والحكومة لديها الخيار في إنهاء وجود القوات الأجنبية في أي وقت. وقال رشيد، في مقابلة تلفزيونية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «إن الانتخابات في العراق أجريت بشكل سليم وحظيت بقبول من الجميع».

وبشأن العلاقات الخارجية، أشار رشيد إلى أن العمل جار على تحسين العلاقات مع دول الجوار ودول المنطقة والعالم، مؤكداً السعي إلى علاقات جيدة مع الجميع، بشرط الحفاظ على استقلالية العراق.

وتابع: «واجبي الدستوري الحفاظ على العراق ومصالحه واستقلاليته، والحكومة لديها الخيار في إنهاء وجود القوات الأجنبية في أي وقت».

وفي الشأن الاقتصادي، قال «إن العراق مستمر في برنامج تطوير البنى التحتية ورفع المعاناة عن المواطنين، وبدأنا نتعامل مع ملفات مهمة، أبرزها الطاقة والكهرباء»، مشيراً إلى انفتاح العراق على جميع الشركات الأجنبية في قطاع الطاقة.