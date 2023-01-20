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الأمم المتحدة: بعثة حفظ السلام بمالي في «وضع حرج»

الأمم المتحدة: بعثة حفظ السلام بمالي في «وضع حرج»
21 يناير 2023 01:15

نيويورك (وكالات) 

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اعتبرت مسودة تقرير للأمم المتحدة أن بعثة حفظ السلام الدولية في مالي (مينوسما) «غير قابلة للاستمرار» من دون زيادة عديدها، طارحة احتمال سحبها في حال عدم تلبية شروط أساسية.
وشكلت قوة «مينوسما» عام 2013 للمساعدة على فرض الاستقرار في بلد مهدد بالانهيار بسبب انتشار الحركات الإرهابية، وحماية المدنيين والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الإنسان. إلا أن الوضع الأمني استمر بالتدهور.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في هذه الوثيقة التي رفعت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي على أن تنشر قريباً أن قوة «مينوسما هي عملية حفظ سلام حيث لا سلام لحفظه». ورأى أن «مينوسما» في «وضع حرج» باتت فيه «عاجزة عن تلبية توقعات الماليين وبعض الأطراف الإقليمية» وعرضة «لانتقادات متواصلة».
ومع تمديد تفويضها في 2019 في وسط البلاد الذي يشهد أعمال عنف، قال غوتيريش إن البعثة التي باتت محرومة من دعم عمليات أطراف أجنبية، ولا سيما فرنسا، التي انسحبت في أغسطس الماضي، «قامت بما في وسعها القيام به» لكنها «بلغت حدود» قدراتها.

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قوات حفظ السلام
الأمم المتحدة
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