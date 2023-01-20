السبت 21 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الحكومة الصومالية: مقتل 7 جنود بهجوم إرهابي

الحكومة الصومالية: مقتل 7 جنود بهجوم إرهابي
21 يناير 2023 01:15

مقديشو (وكالات) 

أخبار ذات صلة
مقتل عشرات الإرهابيين بهجوم في الصومال
مقتل 18 مدنياً في هجومين إرهابيين بالساحل الأفريقي

قُتل 7 جنود صوماليين بهجوم شنته حركة «الشباب» الإرهابية، أمس على معسكر للجيش قرب بلدة استعادها الأسبوع الفائت، إثر هجوم كبير ضد الجماعة الإرهابية، حسبما أعلنت الحكومة.
وقالت وزارة الإعلام إن من بين القتلى قائداً عسكرياً رفيع المستوى، مضيفة أن القوات الحكومية قتلت 100 إرهابي بعدما اقتحموا المعسكر قرب جلعد، وهي بلدة مركزية استعيدت من حركة الشباب يوم الاثنين الماضي.
وجاء في بيان الوزارة: «اندلع قتال عنيف هُزم فيه الإرهابيون»، مضيفة أن «الموقع الآن تحت السيطرة الكاملة للقوات الصومالية». وتبّنت حركة «الشباب» الهجوم.
وروى عبد الله راجي وهو من سكان جلعد، أن «مسلحين من حركة الشباب فجروا شاحنتين محملتين بالمتفجرات قبل بدء الاشتباكات».
وأضاف: «تمكنوا من طرد القوات من المعسكر لفترة وجيزة، لكن تعزيزات وصلت ما اضطرهم إلى الانسحاب».
وشنّت حركة الشباب هجوماً دامياً، الثلاثاء الماضي، على قاعدة عسكرية في جزء آخر من وسط الصومال، بعد يوم من إعلان الحكومة «انتصاراً تاريخياً» على الإرهابيين.
وأعلن الجيش الصومالي ومقاتلون محليون السيطرة على مدينة هرارديري الساحلية «الاستراتيجية» التي كانت تحتلها منذ أكثر من عقد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، وكذلك بلدة جلعد، واثنتاهما من دون قتال.
وكانت هرارديري طريق إمداد رئيساً لحركة «الشباب»، للأفراد والبضائع، بعدما سيطرت عليها عام 2010، وهو ما أدى إلى طرد العشائر المحلية. 

الحكومة الصومالية
الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
هجوم إرهابي
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الصيني بمناسبة رأس السنة القمرية
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الصيني بمناسبة رأس السنة القمرية
اليوم 16:26
أبوظبي.. بطل «سوبر» الأرجنتين
الرياضي
أبوظبي.. بطل «سوبر» الأرجنتين
اليوم 16:20
ديوكوفيتش يواصل المشوار
الرياضي
ديوكوفيتش يواصل المشوار
اليوم 15:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©