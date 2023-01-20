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نقل أنظمة باتريوت ألمانية إلى بولندا الاثنين المقبل

نقل أنظمة باتريوت ألمانية إلى بولندا الاثنين المقبل
21 يناير 2023 00:00

يبدأ الجيش الألماني يوم الاثنين المقبل، نقل أول دفعتين من دفعات صواريخ باتريوت الثلاثة التي وعدت ألمانيا بتقديمها إلى بولندا. وأعلن الجيش الألماني (بوندسفير) اليوم الجمعة أن الهدف من ذلك هو المساعدة في حماية المجال الجوي البولندي، وتقوية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويبدأ النقل إلى بلدة جنوين الواقعة في (دائرة روستوك) المحلية. ومن المقرر أن تنتقل الأنظمة المضادة للطائرات إلى مواقع تشغيل في محيط مدينة زاموسك جنوب شرقي بولندا.

وتبلغ المسافة من هناك حتى الحدود الأوكرانية 60 كيلومترا، بينما تبعد هذه المدينة عن مدينة (لفيف/ ليمبرج بالألمانية) الأوكرانية مسافة 110 كيلومترات.

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وكان جنود الجيش الألماني متواجدين بالموقع البولندي منذ 16 يناير الجاري لتأمين نقل مكونات نظام الأسلحة مع شركاء التحالف البولنديين. وبعد أن ضرب صاروخ الأراضي البولندية في نوفمبر العام الماضي، اتفقت وزيرة الدفاع آنذاك، كريستينه لامبرشت ونظيرها البولندي ماريوس بلاشتشاك على نقل أنظمة الدفاع الصاروخي الألمانية باتريوت إلى بولندا.

في أثناء ذلك تسبب بلاشتشاك في اضطراب كبير في برلين لأنه اقترح تمركز الباتريوت بشكل أفضل في أوكرانيا. ومن الواضح الآن أن ثلاث وحدات من هذه الأسلحة ستنقل إلى بولندا بعد ذلك. إضافة إلى ذلك ستسلم ألمانيا أيضا نظام باتريوت مضاد للطائرات إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد روسيا. 

المصدر: د ب أ
بولندا
ألمانيا
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