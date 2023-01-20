أوكرانيا: الوضع يتدهور في محطة زابوريجيا للطاقة النووية

قال وزير الطاقة الأوكراني اليوم الجمعة إن الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية يتدهور بسبب الحالة النفسية للطاقم الأوكراني العامل بالمحطة وحالة المعدات.

وظل الطاقم الأوكراني في المحطة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا منذ مارس بعد الحرب مع روسيا بفترة وجيزة.

وتكرر تعرض المحطة وهي أكبر محطات الطاقة النووية في أوروبا للقصف، مما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية. ويتبادل الطرفان الاتهامات في القصف.

وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو للتلفزيون الرسمي "الموقف بالطبع في تدهور. يزداد سوءا ليس بسبب الحالة النفسية للأخصائيين الأوكرانيين فحسب ولكن بسبب حالة المعدات أيضا".

وتحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، إقامة منطقة آمنة حول المحطة.

وتقول الوكالة إن لديها حضورا دائما يصل إلى أربعة خبراء في زابوريجيا.



