فيضانات عارمة في صربيا وكوسوفو

بلجراد (د ب أ)

يسابق عمال الإنقاذ في جنوب غربي صربيا وشمالي كوسوفو الزمن لإنقاذ السكان من فيضانات جارفة أعقبت هطول أمطار غزيرة، ما تسبب في إلحاق أضرار بالمنازل والطرق، وارتفع مستوى المياه في أنهار «إيبار» و«راسكا» و«ويست مورافا» و«ليم» ليتجاوز ضفافها وأغرقت المنازل والمحاور المرورية.

وجرفت فيضانات نهر«راسكا» في نوفي بازار شخصين، وجرى إدراجهما في عداد المفقودين منذ ذلك الوقت. وفي صربيا، نقلت السلطات 57 شخصاً من منازلهم إلى أماكن آمنة في بلديات «نوفي بازار» و«سينيتشا» و«بريبولجي» و«بريبوج» و«بروس» وفقاً لما قالته وزارة الداخلية الصربية.