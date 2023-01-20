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العثور على مجوهرات وملابس فاخرة في مخبأ زعيم المافيا المعتقل دينارو

العثور على مجوهرات وملابس فاخرة في مخبأ زعيم المافيا المعتقل دينارو
20 يناير 2023 21:34

اكتشفت الشرطة الإيطالية في صقلية شبكة من المخابئ تعود لزعيم مافيا كوزا نوسترا ماتيو ميسينا دينارو المحتجز منذ يوم الاثنين الماضي.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أنه خلال عمليات تفتيش في بلدة كامبوبيلو دي مازارا، عثرت الشرطة في الجزيرة على شقة أخرى وغرفة سرية في مبنى مجاور للشقة التي يقال إن رجل العصابات 60/ عاما/ كان يعيش فيها حتى اعتقاله.

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وفي الداخل ، عثر المحققون على أشياء ثمينة مثل المجوهرات والملابس باهظة الثمن، ولكن أكثر شيء كان لافتا للنظر كان ملصقا معلقا لزعيم المافيا الوهمي فيتو كورليوني، الذي صوره نجم هوليوود مارلون براندو في فيلم "العراب" عام 1972. يشار إلى أن ميسينا دينارو كان هاربا منذ عام 1993 وكان أكثر رجال المافيا المطلوبين في البلاد. وكان قد حكم عليه بالفعل بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل عشرات الأشخاص، ومن بينهم صائدا المافيا جيوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو في عمليتي قتل منفصلتين في عام 1992.

 والاثنين الماضي، تم احتجازه عندما دخل عيادة للسرطان في باليرمو لتلقي العلاج تحت اسم مستعار. وأشاد العديد من السياسيين الإيطاليين باعتقاله باعتباره نجاحا تاريخيا في مكافحة الجريمة المنظمة.

المصدر: د ب أ
المافيا
إيطاليا
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